Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

Ισραηλινός πιλότος μαχητικού που πετούσε πάνω από την Τεχεράνη αποφεύγει έναν ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε εναντίον του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ισραηλινός πιλότος μαχητικού απέφυγε ιρανικό πύραυλο πάνω από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 1.000 αεροπορικές επιχειρήσεις πάνω από το Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού».
  • Ιρανικό drone επιτέθηκε σε ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν τραυματίζοντας δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς, σε μια επίθεση που θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου.
  • Η QatarEnergy διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω ιρανικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της, προκαλώντας αύξηση των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία.
Snapshot powered by AI

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει πιλότο μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει έναν ιρανικό πύραυλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης πάνω από το Ιράν.

«Ένας πιλότος μαχητικού που πετούσε πάνω από την Τεχεράνη αποφεύγει έναν ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε εναντίον του. 'Μια ακόμη εκτόξευση, μας βγάζει εκτός πορείας, ανεβαίνουμε πάνω από τα σύννεφα'», λέει ο πιλότος στο βίντεο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε περίπου 1.000 στρατιωτικές επιχειρήσεις από αέρος πάνω από το Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

Ιρανικό drone έπληξε τη Δευτέρα ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν όπου διέμεναν αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, με την επίθεση να θυμίζει την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κατάσταση της υγείας τους και η φύση των τραυματισμών τους είναι προς το παρόν άγνωστες.

Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή LNG μετά τις επιθέσεις του Ιράν

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία του Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη στην Ευρώπη και την Ασία.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων στις λειτουργικές εγκαταστάσεις της QatarEnergy στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan και στη βιομηχανική πόλη Mesaieed στην Πολιτεία του Κατάρ, η QatarEnergy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, οι τιμές χονδρικής του ολλανδικού και βρετανικού φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%, ενώ οι τιμές αναφοράς ασιατικού LNG αυξήθηκαν σχεδόν κατά 39%.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, σε αναφορές που μεταδόθηκαν από το κρατικό Πρακτορείο Τύπου της Σαουδικής Αραβίας (SPA), ανέφερε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη «προσπάθησαν να επιτεθούν» στο διυλιστήριο Ras Tanura το πρωί της Δευτέρας και ότι μια «μικρή» φωτιά ξέσπασε μετά την αναχαίτισή τους.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στον κόσμο και βρίσκεται κοντά στην ανατολική πόλη Νταμάμ, έχει δυναμικότητα 550.000 βαρελιών την ημέρα. Η εγκατάσταση φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος του ενεργειακού τομέα της Σαουδικής Aραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν έως και 13% εντός της ημέρας σε πάνω από 82 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2025. Οι τιμές ήταν ήδη περίπου 25% υψηλότερες νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά επέκτειναν τα κέρδη μετά τη διακοπή της παραγωγής της QatarEnergy.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές LNG, αυξήθηκε περισσότερο από 25% το πρωί της Δευτέρας. Μέχρι τις 11:31 GMT, είχε αυξηθεί κατά 7,44 ευρώ στα 39,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Οι πόλεμοι μπορούν να συνεχίζονται για πάντα» με τα υπάρχοντα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί η επίθεση στο Ιράν: Σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητά ο Φάμελλος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Μαρτίου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

07:00ΚΟΣΜΟΣ

B-1B Lancer: Ποιο είναι το αμερικανικό που αποτελεί κλειδί για την υπεροχή των ΗΠΑ στους αιθέρες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι για ράλι του πετρελαίου - «Αγγίζει» τα 80 δολάρια το βαρέλι

06:38WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Σήμερα η σπάνια σεληνιακή έκλειψη - Πού θα είναι ορατή

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι ημερομηνίες για την πληρωμή των δικαιούχων πριν το Πάσχα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ