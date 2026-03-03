Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

Snapshot Ισραηλινός πιλότος μαχητικού απέφυγε ιρανικό πύραυλο πάνω από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 1.000 αεροπορικές επιχειρήσεις πάνω από το Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Ιρανικό drone επιτέθηκε σε ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν τραυματίζοντας δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς, σε μια επίθεση που θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου.

Η QatarEnergy διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω ιρανικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της, προκαλώντας αύξηση των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει πιλότο μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει έναν ιρανικό πύραυλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης πάνω από το Ιράν.

«Ένας πιλότος μαχητικού που πετούσε πάνω από την Τεχεράνη αποφεύγει έναν ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε εναντίον του. 'Μια ακόμη εκτόξευση, μας βγάζει εκτός πορείας, ανεβαίνουμε πάνω από τα σύννεφα'», λέει ο πιλότος στο βίντεο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε περίπου 1.000 στρατιωτικές επιχειρήσεις από αέρος πάνω από το Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

Ιρανικό drone έπληξε τη Δευτέρα ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν όπου διέμεναν αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, με την επίθεση να θυμίζει την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κατάσταση της υγείας τους και η φύση των τραυματισμών τους είναι προς το παρόν άγνωστες.

Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή LNG μετά τις επιθέσεις του Ιράν

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία του Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη στην Ευρώπη και την Ασία.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων στις λειτουργικές εγκαταστάσεις της QatarEnergy στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan και στη βιομηχανική πόλη Mesaieed στην Πολιτεία του Κατάρ, η QatarEnergy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, οι τιμές χονδρικής του ολλανδικού και βρετανικού φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%, ενώ οι τιμές αναφοράς ασιατικού LNG αυξήθηκαν σχεδόν κατά 39%.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, σε αναφορές που μεταδόθηκαν από το κρατικό Πρακτορείο Τύπου της Σαουδικής Αραβίας (SPA), ανέφερε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη «προσπάθησαν να επιτεθούν» στο διυλιστήριο Ras Tanura το πρωί της Δευτέρας και ότι μια «μικρή» φωτιά ξέσπασε μετά την αναχαίτισή τους.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στον κόσμο και βρίσκεται κοντά στην ανατολική πόλη Νταμάμ, έχει δυναμικότητα 550.000 βαρελιών την ημέρα. Η εγκατάσταση φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος του ενεργειακού τομέα της Σαουδικής Aραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν έως και 13% εντός της ημέρας σε πάνω από 82 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2025. Οι τιμές ήταν ήδη περίπου 25% υψηλότερες νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά επέκτειναν τα κέρδη μετά τη διακοπή της παραγωγής της QatarEnergy.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές LNG, αυξήθηκε περισσότερο από 25% το πρωί της Δευτέρας. Μέχρι τις 11:31 GMT, είχε αυξηθεί κατά 7,44 ευρώ στα 39,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

