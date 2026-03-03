Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

Το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών για την κυβέρνηση είχε πάντα να κάνει με τη σταθερότητα και με το ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση στα δύσκολα

Δημήτρης Κοτταρίδης

Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς διάχυτη είναι η ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Αν και κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν πως η χώρα μας είναι θωρακισμένη σε όλα τα επίπεδα, αυτό δεν σημαίνει πως δεν εξετάζονται και δεν θα ληφθούν μέτρα ενίσχυσης και της οικονομίας και των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά τις επαφές του με τους πολιτικούς αρχηγούς που θα ζητήσουν ενημέρωση κάνοντας την αρχή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ενώ θα μιλήσει για τα θέματα αυτά και στη Βουλή την Τετάρτη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Την ίδια μέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής όπου θα συζητηθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο πολιτικό επίπεδο, από το Μαξίμου επισημαίνουν πως για μία ακόμα φορά η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία κρίση την οποία και θα αντιμετωπίσει και αυτή τη φορά με επιτυχία, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει αν η χώρα δεν είχε μπει τα τελευταία χρόνια σε μια τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης.

Με δεδομένο ότι σε ένα περίπου χρόνου θα ξεσκονίζουμε τις κάλπες για τις εκλογές είναι σαφές πως η διαχείριση και αυτής της κρίσης θα αποτελέσει ένα σημαντικό crash test για την κυβέρνηση και ίσως είναι και καθοριστική για το πολιτικό μέλλον της χώρας.

Σύμφωνα με τη γάτα εξάλλου, το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών για την κυβέρνηση είχε πάντα να κάνει με τη σταθερότητα και με το ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση στα δύσκολα.

Η εικόνα μιας σταθερής και ασφαλούς χώρας θα αποτελέσει και παράγοντα στήριξης της οικονομίας και μαθαίνω πως άμεσα θα ξεκινήσει και η προσπάθεια στήριξης του τουρισμού έτσι ώστε να μην υπάρξουν ακυρώσεις την θερινή περίοδο.

Τέλος, όπως με ενημερώνει η γάτα, ο Πρωθυπουργός έσβησε από το σημειωματάριο του τη λέξη «ανασχηματισμός» καθώς δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Αν μάλιστα η κρίση στη Μέση Ανατολή κρατήσει και άλλο είναι πολύ πιθανό να μην προχωρήσει πλέον σε καμία αλλαγή με δεδομένο ότι στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια μέχρι τις εκλογές.

