Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

Οι Ιρανοί γιόρτασαν εντός και εκτός συνόρων τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ισραηλινή χειρουργική επιδρομή στην Τεχεράνη, με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Στο διαδίκτυο με την αναγγελία του θανάτου του Χαμενεΐ, χιλιάδες Ιρανοί ανά τον κόσμο άρχισαν να εκτελούν ευχαριστήριες χορογραφίες για τον Τραμπ, εκτελώντας τον διάσημο χορό, υπό τους ήχους του γνωστού YMCA.

Ωστόσο, μία φιγούρα ξεχώρισε και κέντρισε το ενδιαφέρον... Μία νεαρή Ιρανή, με πολλούς να αναζητούν πληροφορίες της.

Τελικά αποφάσισε, μάλλον υπό το βάρος της αυξανόμενης προσοχής, να αυτοσυστηθεί.

Σε ανάρτησή της, μετά τον «χορό του Τραμπ» η Mooné Rahimi, όπως είναι το όνομά της, δηλώνει, πως έφυγε από τη χώρα της, πριν από μερικά χρόνια, και τώρα κάνει το διδακτορικό της στη μηχανική στις ΗΠΑ.

Δηλώνει ευγνώμων για την ελευθερία που έχει στην Αμερική, ζώντας, όπως λέει το όνειρο για το οποίο αγωνίζονται τόσοι πολλοί Ιρανοί.

Σε ευχαριστώ, Αμερική, για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ».







Ok yall, if you looking for that Iranian baddie who was dancing Trump song, hi! Das me.?



I left Iran few years ago, now doing my PhD in engineering in the US.



I’m beyond grateful for the freedom here, the dream so many Iranians are fighting for.



Thank you, America, for your… pic.twitter.com/Kjutd6xMUy — Mooné Rahimi (@hiitsmemooneh) March 2, 2026

