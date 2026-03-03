Φειδίας Παναγιώτου: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα» - Το δημόσιο μήνυμα για τη στήριξη στην Κύπρο

Την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα εξέφρασε δημόσια ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, για την άμεση βοήθεια και στήριξη προς την Κύπρο τις δύσκολες ημέρες που διανύει, μετά τις επιθέσεις με ιρανικά drones στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κύπριος ευρωβουλευτής έστειλε «ένα μεγάλο ευχαριστώ» στην Ελλάδα για τη σημαντική της συμβολή στην ενίσχυση της άμυνας της Μεγαλονήσου.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας δύο φρεγάτες, τις «Κίμων» και «Ψαρά», οι οποίες απέπλευσαν προς την Κύπρο, μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια της περιοχής. Παράλληλα, ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 έχουν ήδη φτάσει και βρίσκονται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα! pic.twitter.com/pwupm9ejRV — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) March 3, 2026

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ανταποκρίθηκε άμεσα, στέλνοντας ενισχύσεις για την αεροπορική μας άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη άμεση συνεννόηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε τόσο την ελληνική κυβέρνηση όσο και τον ελληνικό λαό για τη συμπαράσταση, δηλώνοντας: «Σας αγαπάμε»

