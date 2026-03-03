Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ η είδηση του θανάτου του Γκι Ρόζε Νάνγκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών.

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
Ο παλαίμαχος Καμερουνέζος αθλητής νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε κωματώδη κατάσταση, δίνοντας μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει ρόλο στον πάγκο της εθνικής ομάδας του Καμερούν.

Η πρώτη του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα καταγράφηκε το 2004 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το 2005 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 2005-06, ενώ την επόμενη χρονιά (2006-07) φόρεσε τη φανέλα του Άρη.

Την αγωνιστική περίοδο 2007-08 συνέχισε την καριέρα του στην Κηφισιά. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Αλ Αχλί και κατόπιν επέστρεψε στην Κηφισιά για τη σεζόν 2010-11, όπου και ολοκλήρωσε την αγωνιστική του πορεία σε ηλικία 38 ετών.

