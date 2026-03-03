Ζάκυνθος: Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων στους Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, η Τελετή Υπόσχεσης, Απονομής Πτυχίων και Προαγωγών των Εθελοντών του Σώματος Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Ζακύνθου, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., στην ομιλία του, καλωσόρισε τους νέους εθελοντές, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική πορεία του Ε.Ε.Σ. και τη σημαντική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Εξήρε την αδιάκοπη προσφορά των Εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών & Ναυαγοσωστών και το έργο τους στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Ο Εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ζακύνθου, Πανοσιολογιότατος Νικόδημος Κεφαλληνός, αναφέρθηκε στη θεολογική διάσταση του εθελοντισμού, τονίζοντας την ταπείνωση και ανιδιοτέλεια ως βασικές αξίες της εθελοντικής προσφοράς.

Εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου, συνεχάρησαν τους νέους εθελοντές και υπενθύμισαν τη σημασία της συνεργασίας του Ε.Ε.Σ. με τις τοπικές αρχές για την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κρίση υδροδότησης του νησιού, όπου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε εμφιαλωμένο νερό, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται άμεσα στις έκτακτες ανάγκες των πολιτών.

Τιμητικές πλακέτες και έπαινοι απονεμήθηκαν σε πρόσωπα και φορείς που συνέβαλαν στην ίδρυση και τον εξοπλισμό του Σώματος Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ζακύνθου, αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευθύνη και την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής εθελοντικής δομής.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους και οι παρακάτω εκπρόσωποι αρχών και φορέων: Εκπρόσωπος Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου, Πανοσιολογιότατος Νικόδημος Κεφαλληνός, Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας κ. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου κ. Διονύσιος Πλέσσας, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Νίκος Ακτύπης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Νικόλαος Γιακουμέλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κόκκορης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντικών Ομάδων κ. Παναγιώτης Δρόσος, Εντεταλμένος Καθημερινότητας κ. Αγαπητός Βίτσος, Διοικητής Τροχαίας Ζακύνθου κ. Νεκτάριος Τσόλος, Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ζακύνθου κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Λιμενάρχης Ζακύνθου κ. Σπυρίδων Μαμφρέδας, Δασάρχης Ζακύνθου κα. Χάιδω Χριστοδούλου, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου κ. Διονύσιος Πόθος, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Ζακύνθου κα. Σοφία Λάππου, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζακύνθου κ. Δημήτριος Αδαμόπουλος, Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κα. Μαρία Μουζάκη, Εκπρόσωπος και μέλος του Δ.Σ. Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πύργου κα. Κωνσταντίνα-Άννα Γεωργοπούλου, Πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων Ζακύνθου κα. Αλεξάνδρα Μαρούδα, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Giostra di Zante κα. Μαύρα Κάρδαρη, Γενική Γραμματέας Λυκείου Ελληνίδων Ζακύνθου κα. Αγγελική Κοτσώνη και η Γενική έφορος Μουσικής Λυκείου Ελληνίδων Ζακύνθου κα. Μαρία Σιδέρη.

