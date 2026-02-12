O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Αρσάκειο Ψυχικού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο διάδοσης της εθελοντικής αιμοδοσίας στη νέα γενιά και σε συνεργασία με το Β’ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, πραγματοποίησε με επιτυχία την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία, συγκεντρώνοντας δεκάδες φιάλες αίματος για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Η αιμοδοσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αποτελώντας σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης. Η ανταπόκριση των μαθητών του σχολείου ήταν εντυπωσιακή, καθώς δεκάδες μαθητές συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς που τους διακατέχει.

Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα μυελού των οστών από προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, Μαρία Κουρκουλάκου, ενημέρωσε τους μαθητές για τη διαδικασία και τεράστια οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες ηλικίες, τους αυριανούς εθελοντές αιμοδότες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.