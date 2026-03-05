Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρομά που είχε κλέψει 70 κιλά καλώδια από τις ράγες του ΟΣΕ

Ένας 40χρονος αφαίρεσε περίπου 70 κιλά καλωδίων χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και συνελήφθη στην περιοχή της Διαλογής, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και τον συνέλαβαν, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος είχε πραγματοποιήσει την ίδια πράξη ακόμη τρεις φορές την περασμένη Κυριακή (1/3).

Το πλιάτσικο και οι κλοπές από Ρομά είναι καθημερινό φαινόμενο στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Γι’ αυτό και το υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε την άμεση κατασκευή τοιχίων ύψους τεσσάρων μέτρων σε σημεία-κλειδιά του δικτύου. Τα πρώτα τοιχία θα κατασκευαστούν στο Ζευγολατιό, στη Θήβα και στο Θριάσιο, ακριβώς δίπλα από καταυλισμούς Ρομά.

Όταν μάλιστα οι Αρχές συνέλαβαν τον 40χρονο φέρεται να τους είπε: «Μόνο 70 κιλά έχω κλέψει, θα με συλλάβετε για 70 κιλά;».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.