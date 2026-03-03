«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ

Κορυφαίος Αμερικανός πολιτικός απείλησε τους ηγέτες της Κούβας λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Χαμεϊνί

O Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ. 

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αβάνα θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος στόχος των ΗΠΑ.

«Το ιρανικό καθεστώς, το μητρικό πλοίο της διεθνούς τρομοκρατίας, πρόκειται να καταρρεύσει», δήλωσε ο Γκράχαμ στο Fox News χθες το βράδυ. «Ο καπετάνιος του πλοίου, ο αγιατολάχ, είναι νεκρός σαν πέτρα». Πρόσθεσε: «Η Κούβα είναι η επόμενη... Το καθεστώς θα πέσει. Αυτή η κομμουνιστική δικτατορία στην Κούβα, οι μέρες της είναι μετρημένες».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με την Αβάνα και έθιξε το ενδεχόμενο μιας «φιλικής κατάληψης της Κούβας» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο καθώς αναχωρούσε για ταξίδι στο Τέξας, ο Τραμπ είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν σε συζητήσεις με Κουβανούς ηγέτες «σε πολύ υψηλό επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συνομιλεί μαζί μας», είπε ο πρόεδρος. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλλά συνομιλούν μαζί μας και ίσως καταφέρουμε μια φιλική κατάληψη της Κούβας».

Δεν διευκρίνισε τα σχόλιά του, αλλά φάνηκε να υποδηλώνει ότι η κατάσταση με την Κούβα, ένα νησί υπό κομμουνιστική διοίκηση που συγκαταλέγεται στους πιο άσπονδους αντιπάλους της Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες, φτάνει σε κρίσιμο σημείο.

