Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες: Κανένα ίχνος του μέχρι στιγμής - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Κανένα ίχνος του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, με την αγωνία να κορυφώνεται για την εξαφάνισή του.

Ο 45χρονος δεν έχε δώσει σημείο ζωής από το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του, παίρνοντας το αυτοκίνητό του - δεν πήρε όμως προσωπικά του αντικείμενα, όπως το κινητό και το πορτοφόλι του, ούτε είπε και πού πήγαινε. Ωστόσο φορούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα smartwatch, μέσω του οποίου επιχειρείται ο εντοπισμός του, παράλληλα με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που ερευνούν όλη την ευρύτερη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής» που εξέδωσε silver alert, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε αγνοείται. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, το πρωί, από τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο οποίο υπηρετούσε ως διοικητής.

Άνδρες της Πυροσβεστικής και εθελοντές ερευνούν πολύ προσεκτικά ορεινά, αγροτικά και δύσβατα σημεία, καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του.

Μιλώντας στο Mega, συγγενής του 45χρονου ανέφερε πως ο άντρας δεν έχει μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του. «Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε: «Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

