Θρίλερ στις Σέρρες με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, που αγνοείται στις Σέρρες, με εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εξαφάνιση του 45χρονου άντρα δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Συγγενής του 45χρονου ανέφερε στο Mega πως ο αγνοούμενος δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του.

«Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

«Από χθες (23/12) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», δήλωσε ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Άφησε το κινητό του στο σπίτι

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με κάτοικο από το διπλανό χωριό, τα Κάτω Πορόια, ο πυροσβέστης πέρασε από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Με δεδομένο ότι δεν πήρε το κινητό του μαζί του, η εύρεση του αυτοκινήτου του θα είναι αυτή που θα βοηθήσει στις έρευνες.

