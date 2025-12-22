Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή Βικτώρια στην Αθήνα.
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Στις 20/12/2025 και ώρα 17:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων από την περιοχή Βικτώρια στην Αθήνα, η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), ηλικίας 16 ετών, από το Σουδάν.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 22/12/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ γούνα.
