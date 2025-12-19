Πάτρα: Αίσιο τέλος για τον εξαφανισμένο 50χρονο - Επέστρεψε σώος στο σπίτι του

Λήξη συναγερμού σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, καθώς είχε αίσια έκβαση η υπόθεση εξαφάνισης ενός 50χρονου άνδρα που είχε κινητοποιήσει την τοπική ΕΛ.ΑΣ. τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το tempo24, ο 50χρονος επέστρεψε πριν από λίγο στην οικία του και είναι καλά στην υγεία του, δίνοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί από την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στην Αστυνομία σήμερα από στενό συγγενικό του πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του.

Με την επιστροφή του 50χρονου στο σπίτι του, η περιπέτεια έλαβε τέλος, με την οικογένειά του να αναπνέει πλέον με ανακούφιση.

