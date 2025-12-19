Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην παλαιά Πατρών-Πύργου - Νταλίκα «στρίμωξε» φορτηγό σε μάντρα σπιτιού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών το απόγευμα της Παρασκευής (19/12).

Σύμφωνα με το tempo24.news, νταλίκα συγκρούστηκε με βανάκι το οποίο «στρίμωξε» σε μία μάντρα σπιτιού. Το βανάκι υπέστη ζημιές, ευτυχώς όμως ο οδηγός του δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα δείχνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

