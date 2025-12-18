Πάτρα: Εργάτης έπεσε από στέγη κτιρίου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην οδό Σώμερσετ, στο Ρίο, καθώς ένας εργάτης έπεσε από στέγη την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε κτίριο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπως αναφέρει το tempo24.gr.

