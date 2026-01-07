Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους»

Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη δολοφονία ενός 17χρονου από έναν 16χρονο, ύστερα από διαπληκτισμό για ένα κορίτσι στις Σέρρες.

Οι δύο ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια, στα σκαλιά εκκλησίας στο κέντρο της πόλης. Μία παρεξήγηση για ένα κορίτσι στάθηκε η αφορμή για την τραγωδία με έναν 17χρονο νεκρό και τον 16χρονο που ομολόγησε πως τον χτύπησε βάναυσα να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Το θύμα έστειλε ένα μήνυμα σε μία κοπέλα, το είδε ο άλλος και πήγαν μαζί να ζητήσουν τον λόγο, κάτι τέτοιο», λέει ο θείος του δράστη.

Η μητέρα του 16χρονου έφτασε στο γραφείο του εισαγγελέα, καθώς σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκου.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε, ζητώ συγγνώμη αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει, θα φυλακιστεί. Συγγνώμη από τους γονείς και πάλι. Το έχει μετανιώσει ο γιος μου. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι συγκλονισμένη απλά. Ας δικαστώ εγώ παρά το δικό μου το παιδί. Ίσως έπρεπε να έχω βάλει περισσότερα όρια», είπε η ίδια.

«Είναι συγκλονιστική η υπόθεση, η απώλεια είναι τραγική, χάθηκε ένα νέο παιδί. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στη σωστή αξιολόγηση, την ποινική πλέον», λέει από την πλευρά του ο συνήγορος του 16χρονου.

Αυτό το μήνυμα στάθηκε, όπως φαίνεται, η αφορμή για να συμβεί το μοιραίο. Ο 17χρονος είχε βγει για καφέ με την παρέα του όταν ο 16χρονος τον πλησίασε επιθετικά, με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο – τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς την Μητρόπολη όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια, και μάλωσαν για μία γυναίκα», λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 17χρονος δέχτηκε απανωτά χτυπήματα, η αγκωνιά ωστόσο που δέχτηκε στο κεφάλι φαίνεται πως ήταν μοιραία.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι στην οικοδομή από κάτω και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘έκοψε’ να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη», λένε μάρτυρες.

Ο 17χρονος δεν ανέβηκε ποτέ στο σπίτι του. Δίχως να ενημερώσει τους γονείς του ότι είναι σοβαρά χτυπημένος, κατέβηκε τις σκάλες που οδηγούν στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα, να ξεψυχήσει μόνος λίγη ώρα αργότερα.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί, με πήρε εννέα κλήσεις η αδελφή του, κάνουμε αρκετή παρέα. Πήρα και τα παιδιά που έκανε παρέα αυτό το παιδί και δεν μου το σήκωνε κανείς», λέει φίλος του θύματος.

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τον 17χρονο επειδή νεύριασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Ο θείος του 16χρονου αποκαλύπτει στο Mega το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο ανήλικος. Οι γονείς του φέρεται να είναι τοξικοεξαρτημένοι, με τον θείο να αναφέρει πως η μητέρα έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τον 16χρονο και τα αδέλφια του ενώ ο πατέρας πέθανε πέρσι.

«Ο πατέρας του έχει κάνα εξάμηνο που συγχωρέθηκε. Είναι χωρισμένοι οι γονείς. Η μητέρα τους έχει φύγει εδώ και λίγα χρόνια Θεσσαλονίκη και μείνανε μόνα τους τα παιδιά με τους παππούδες λίγο βοήθεια και αυτά».

Σύμφωνα με το Mega, ο 16χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά. Παρά το νεαρό της ηλικίας του είχε συλληφθεί αρκετές φορές:

– 27/07/2023: Προσαγωγή στο ΑΤ Σερρών.

– 25/03/2024: Συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

– 17/06/2024: Συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης.

– 21/06/2024: Προσαγωγή στην Υ.Α. Σερρών.

– 19/11/2024: Προσαγωγή στην Υ.Α. Σερρών.

2024: Διαδικασία αφαίρεσης επιμέλειας από τη μητέρα. Η μητέρα του αρνήθηκε. Την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Καμία υπηρεσία ωστόσο δεν προνόησε, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αυτήν την τραγωδία.

«Έγινε μία προσπάθεια και από τους παππούδες και από εμένα αλλά δεν ήθελε να την παραδώσει (την επιμέλεια) η μητέρα. Τώρα τι έκαναν εκεί με τον εισαγγελέα και την κοινωνική λειτουργό; Ο … είναι ένα παιδάκι 1,65, 47 κιλά. Γιατί διαβάζω διάφορα για τη συμπεριφορά του την παραβατική κτλ. Απλά δεν είχε έλεγχο. Δεν ήταν ένα παιδάκι από το οποίο περίμενες να γίνει αυτό. Εγώ φοβόμουν μην τον μαχαιρώσει κάποιος ακριβώς επειδή είναι μικροκαμωμένος και κυκλοφορούσε ανεξέλεγκτα. Η μητέρα προστασία, αλλά είχε και το δικό της το πρόβλημα και μόνη πλέον. Υπήρχε μία επιμελήτρια που είχε τον έλεγχο της κατάστασης, μία κοινωνική λειτουργός», λέει στo Μega συγγενής του 16χρονου.

«Έχουμε έρθει σε επαφή πολλές φορές μαζί της. Προσπαθούσαμε και στο τέλος έμεινε η επιμέλεια (στη μητέρα). Εγώ τώρα το έμαθα ότι είχε και ο εισαγγελέας κομμάτι της επιμέλειας εξαιτίας της κατάστασης. Όλα πήγανε λάθος. Δηλαδή, και από την άλλη τη μεριά, κρίμα για το παιδάκι αλλά άμα έφτανε σπίτι του ίσως να ζούσε αυτήν την στιγμή. Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε το άλλο το παιδάκι είναι τραγικός και ο λόγος και ο τρόπος και όλα. Το παιδί έφυγε για το σπίτι του έχοντας την εντύπωση ότι απλά μαλώσανε και του μάτωσε το πρόσωπο. Το απόγευμα έμαθε από τη μάνα του ότι το άλλο το παιδάκι είχε ‘φύγει’. Συνταράχτηκε, δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν το ήξερε αυτό το παιδάκι από πριν. Ό,τι έγινε έγινε για τα μάτια της κοπελιάς», συμπληρώνει.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, με φίλους και συγγενείς να αφήνουν κεράκια και λευκά λουλούδια στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο 17χρονος.

Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων.

