Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει, λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε τον 17χρονο

Συγγνώμη από την οικογένεια του 17χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Σερρών, ζήτησε η μητέρα του 16χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί. Συγγνώμη και πάλι από τους γονείς» ανέφερε στην τηλεόραση του Mega η μητέρα του 16χρονου, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο (σ.σ. η συγγνώμη), ότι δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ ό,τι και να πουν. Ζητώ συγγνώμη. Ο γιος μου το έμαθε και το έχει μετανιώσει, είμαι συγκλονισμένη» συμπλήρωσε.

Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε, επίσης, ότι θα προτιμούσε να δικαστεί η ίδια παρά το παιδί της, «γιατί ίσως να έπρεπε να έχω βάλει παραπάνω όρια» όπως είπε.

Σχετικά με το περιστατικό, επεσήμανε ότι «ο γιος μου μού είχε πει ότι μάλωσαν, αλλά δε μού είχε πει για το πόσο χτυπήθηκαν. Μου είπε για κάνα δυο μπάτσες. Όλα αυτά μού είπε ότι έγιναν για μια κοπέλα. Ο άλλος είπε στην κοπέλα, αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει μαζί του και έτσι έγινε η φασαρία. Τώρα έμαθα ότι η ιατροδικαστική δείχνει περισσότερα χτυπήματα και νιώθω ακόμη χειρότερα και απαίσια», κατέληξε.

