Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

Ο 16χρονος έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαρημένο παρελθόν, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη
Νέες αποκαλύψεις για τον 17χρονο που βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στις Σέρρες, φέροντας εμφανή ίχνη άγριου ξυλοδαρμού έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι επιτέθηκε στον ανήλικο «για μία κοπέλα». Τραγικές φιγούρες οι γονείς του θύματος, που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν το παιδί τους μέσα σε μια νύχτα.

Η ανείπωτη τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης, την ώρα που όλοι αναζητούσαν τον 17χρονο, ο οποίος δεν είχε επιστρέψει μετά τη βραδινή έξοδό του και λίγο νωρίτερα είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Η αδελφή του ήταν εκείνη που κατέβηκε στο υπόγειο και τον εντόπισε νεκρό.

«Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 12:15 το μεσημέρι. Δυστυχώς οι γιατροί του νοσοκομείου δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί το παιδί ήταν πολλές ώρες νεκρό», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Νευρίασα για το μήνυμα στην κοπέλα μου»

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το θύμα δέχτηκε χτυπήματα από 16χρονο, με αφορμή μια κοπέλα. Μάρτυρες αναφέρουν ότι, όταν ο δράστης τον είδε έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, τον χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι, ενώ στην ομολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του.

Την ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να αποσαφηνίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στο περιστατικό ήταν παρόντα ακόμη δύο άτομα: ο φίλος του 17χρονου και ένας φίλος του δράστη, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Μετά τον ξυλοδαρμό, ο Άγγελος φέρεται να είπε στον φίλο του ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι, ωστόσο αντί να ανέβει στο διαμέρισμα κατευθύνθηκε στο υπόγειο, όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Ο 16χρονος έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαρημένο παρελθόν, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές. Σε ηλικία 13 ετών συνελήφθη για μικροκλοπές και λίγο αργότερα για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε ξυλοδαρμό μαθητή έξω από σχολείο.

Το 2021, μαζί με άλλα άτομα, κατηγορείται ότι χτύπησε βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη εκ νέου για κατοχή ναρκωτικών, ενώ, πέρα από τις δύο συλλήψεις, είχε προσαχθεί αρκετές φορές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θείες του είχαν επιχειρήσει να αναλάβουν την επιμέλειά του, όμως, μετά την άρνηση της μητέρας, αποφασίστηκε να παραμείνει σε εκείνη, με την πρόσθετη εποπτεία επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας, μέτρο που, όπως αποδεικνύεται, δεν απέδωσε.

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη και η μητέρα του.

