Σέρρες: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον θάνατο του 17χρονου

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου 

Σέρρες: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον θάνατο του 17χρονου
Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων, μετά την είδηση του θανάτου ενός 17χρονου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από 16χρονο, με αφορμή μηνύματα του θύματος στην κοπέλα του 16χρονου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιων των αστυνομικών ότι χτύπησε τον 17χρονο στο πρόσωπο επειδή νευρίασε που το θύμα έστειλε μήνυμα στο κορίτσι του. «Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο άτυχος 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του από τη μητέρα του, η οποία το πρωί της ίδιας ημέρας είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 16χρονος

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσει ο 16χρονος που χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του και εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι αρχές προχώρησαν επίσης στη σύλληψη της μητέρας του δράστη για παραμέληση ανηλίκου με τις Αρχές να αποδίδουν ευθύνες για τη μη άσκηση της απαιτούμενης επιμέλειας και επίβλεψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη σήμερα (6 Ιανουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ανήλικος ημεδαπός, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ειδικότερα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε ανήλικος σε χώρο της οικοδομής της οικίας του, φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην πόλη των Σερρών, το θύμα δέχτηκε σωματική βία από τον συλληφθέντα ανήλικο.

Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

