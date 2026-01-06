Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος - Χειροπέδες και στη μητέρα του

Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 16χρονο και τη μητέρα του - Πώς έγινε η τραγωδία 

Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος - Χειροπέδες και στη μητέρα του

Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο 

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσει ο 16χρονος που χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του και εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι αρχές προχώρησαν επίσης στη σύλληψη της μητέρας του δράστη για παραμέληση ανηλίκου με τις Αρχές να αποδίδουν ευθύνες για τη μη άσκηση της απαιτούμενης επιμέλειας και επίβλεψης.

Γνωστός των Αρχών ο δράστης

Μάλιστα φαίνεται πως ο 16χρονος δράστης είναι γνωστός των αρχών καθώς έχει παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά από όταν ήταν 13 ετών. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικογένεια του δράστη υπήρχαν πολλά προβλήματα, Ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του 16χρονου.

Το παιδί είχε παραβατική συμπεριφορά από τα 13 του χρόνια. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για μικροκλοπές καθώς και για μικροποσότητα ναρκωτικών. Μάλιστα οι αδερφές του 16χρονου είχαν ζητήσει να πάρουν την επιμέλεια του παιδιού, ωστόσο η μητέρα του ήταν αρνητική.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στην Σέρρες.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιων των αστυνομικών ότι χτύπησε τον 17χρονο στο πρόσωπο επειδή νευρίασε που το θύμα έστειλε μήνυμα στο κορίτσι του. «Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο άτυχος 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του από τη μητέρα του, η οποία το πρωί της ίδιας ημέρας είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία.

Υποβασταζόμενη η μητέρα του 17χρονου

Η μητέρα του 17χρονου ήταν εκείνη που εντόπισε τον γιο της νεκρό στα σκαλιά που οδηγούν στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες μόλις είδε το παιδί της αναίσθητο και λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για παρακολούθηση.

Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι η άτυχη γυναίκα που έχασε το παιδί της επέστρεψε στο σπίτι υποβασταζόμενη και σε κακή κατάσταση.

Σέρρες 17χρονος

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη σήμερα (6 Ιανουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ανήλικος ημεδαπός, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ειδικότερα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε ανήλικος σε χώρο της οικοδομής της οικίας του, φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην πόλη των Σερρών, το θύμα δέχτηκε σωματική βία από τον συλληφθέντα ανήλικο.

Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών

