Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρός 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του
Ο έφηβος εντοπίστηκε το μεσημέρι των Θεοφανίων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του, στις Σέρρες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ με πάσα επιφύλαξη, έχει προηγηθεί ξυλοδαρμός.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή τον άτυχο 17χρονο βρήκε η μητέρα του, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεοφάνια στο Ηράκλειο: Έσπασαν τον σταυρό οι δεκάδες πιστοί
13:09 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην πρωινή ζώνη;
14:06 ∙ WHAT THE FACT
Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο
13:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ