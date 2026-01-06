Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρός 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του

Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ με πάσα επιφύλαξη, έχει προηγηθεί ξυλοδαρμός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή τον άτυχο 17χρονο βρήκε η μητέρα του, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του.

Διαβάστε επίσης