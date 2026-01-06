Σέρρες: Από ανακοπή καρδιάς λόγω υποθερμίας ο θάνατος του πυροσβέστη

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνου Γκίνη, δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο 45χρονος κατέληξε τα πρώτα 24ωρα μετά την εξαφάνισή του (που είχε δηλωθεί προπαραμονή Χριστουγέννων). Ως βασική αιτία προσδιορίζεται το ισχαιμικό επεισόδιο λόγω υποθερμίας, γεγονός που εξηγεί και το ότι βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Αν και εντοπίστηκαν κάποιες επιφανειακές εκδορές στα χέρια, αυτές κρίθηκαν μη θανατηφόρες, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή κάποιο όργανο που να υποδηλώνει επίθεση.

Υπενθυμίζεται πως η εξαφάνισή του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι από εθελοντές. Η σορός του 45χρονου εντοπίστηκε τελικά το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή στη θέση «Χωνί», του όρους Μπέλες. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε επίσης το αυτοκίνητό του.

Με ανακοίνωσή της προς τα ΜΜΕ - μέσω του δικηγόρου Κώστα Παρηγόρη - η οικογένεια του εκλιπόντος, ζήτησε να σταματήσει «η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και ανεπιβεβαίωτων "πληροφοριών" εις βάρος ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια εν ζωή».

Διαβάστε επίσης