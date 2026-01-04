Κώστας Γκίνης: Είχε κόψει τις φλέβες του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή της Πυροσβεστικής στα Άνω Πορόια Σερρών, Κώστα Γκίνη.

Η σορός του πυροσβέστη εντοπίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από κυνηγούς σε δύσβατη περιοχή. Ο άτυχος άνδρας είχε κόψει τις φλέβες του ενώ η σορός του είχε κατασπαραχθεί από ζώα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες το Star, η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλλες, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων και κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη θέση Χωνί.

Η σορός βρέθηκε έξω από μία καλύβα κυνηγών. Κυνηγός ήταν και εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές και σήμανε συναγερμός. Υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα που έδειχναν ότι πρόκειται για τον 45χρονο πυροσβέστη, τα οποία στάλθηκαν σε φωτογραφία στη σύζυγό του, ενώ κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, οι αστυνομικές αρχές είχαν εντοπίσει ένα χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο βρέθηκε σε τσέπη σακακιού του 45χρονου. Σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών του, ενώ δίπλα σε κάθε όνομα υπήρχε η φράση «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία και εκτιμάται ότι είχε αφεθεί με σκοπό να το βρει η σύζυγός του.

Ο 45χρονος είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου. Είχε φύγει με το αυτοκίνητο με τις μαρτυρίες να αναφέρουν ότι πήρε κατεύθυνση προς το βουνό. Δύο εβδομάδες αργότερα δυστυχώς, γράφτηκε ο επίλογος με αυτόν τον τραγικό τρόπο.