Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!»

Η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο VOX, το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 21.00 με την παράσταση «Χάρηκα!».

Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.

Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.

Μία βραδιά.

Μία Κατερίνα.

Χιλιάδες γέλια.

Πληροφορίες παράστασης

Πού: VOX, Ιερά Οδός 16 – Τηλ. κρατήσεων: 21 0347 5900

Πότε: Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/katerina-brana-xarika/