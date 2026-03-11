Ιαπωνία: Απελευθερώνει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λόγω ενεργειακής κρίσης

Η Σανάε Τακαϊτσι πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, χαιρετά τους υποστηρικτές της

Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας των τελευταίων ετών, καθώς η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι ανακοίνωσε την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 16 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πρόθεση του Τόκιο να προλάβει περαιτέρω αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές καυσίμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ιαπωνία θα διαθέσει στην αγορά 15 ημερών ιδιωτικά αποθέματα και επιπλέον έναν μήνα κρατικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Το Τόκιο λένε οι αναλυτές δεν περιορίζεται σε συμβολικές κινήσεις, αλλά επιδιώκει ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς, ώστε να απορροφηθούν οι πιέσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

«Αντί να περιμένει την επίσημη έγκριση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μια συντονισμένη διεθνή απελευθέρωση αποθεμάτων, η Ιαπωνία θα ενεργήσει πρώτη για να διευκολύνει την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, απελευθερώνοντας αποθέματα ήδη από τις 16 αυτού του μήνα», δήλωσε η Τακαΐτσι.

Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των προμηθειών της σε πετρέλαιο. Την Τετάρτη, στοιχεία της κυβέρνησης και της βιομηχανίας έδειξαν ότι οι τιμές λιανικής βενζίνης στην Ιαπωνία αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο και τα διυλιστήρια μείωσαν την παραγωγή τους την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.