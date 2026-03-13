Ashab Alkahf: Ποιοι είναι οι Ιρακινοί τζιχαντιστές που απειλούν τους Γάλλους στη Μέση Ανατολή

Μια φιλοϊρανική ομάδα στο Ιράκ προειδοποίησε ότι τα γαλλικά συμφέροντα «στο Ιράκ και την περιοχή» θα «δεχτούν στοχευμένα πυρά» μετά την άφιξη ενός γαλλικού αεροπλανοφόρου . Η δήλωση της ομάδας Ashab Alkahf στο Telegram την Παρασκευή, την οποία επικαλέστηκε το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έγινε μετά την ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Η οργάνωση όπως λέγεται εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2019, αλλά αύξησε τη δραστηριότητά της μετά τη δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από τους Αμερικανούς.

Ο όρος Ashab al-Kahf που μεταφράζεται ως «Οι Σύντροφοι του Σπηλαίου» ή «Οι Επτά Κοιμώμενοι», αναφέρεται σε μια γνωστή ιστορία που περιγράφεται στο Κοράνι. Η ομαδα επιτέθηκε σε στόχους που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας ρουκέτες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς . Η ομάδα επιτέθηκε επίσης σε στόχους που σχετίζονται με την Τουρκία. Η ομάδα ανακοίνωσε την ύπαρξή της στο Twitter τον Αύγουστο του 2019, μετά από αρκετές ύποπτες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον σιιτικών μαχητικών ομάδων στο Ιράκ.

Μετά την ανακοίνωσή της, η ομάδα απείλησε με αντίποινα σε μελλοντικές επιθέσεις, δηλώνοντας «Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι βομβαρδισμοί θα αντιμετωπιστούν με βομβαρδισμούς, δολοφονίες αντί δολοφονιών και απαγωγές αντί απαγωγών».

Τον Νοέμβριο του 2022, η οργάνωση Ashab al-Kahf ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Αμερικανού πολίτη, Stephen Troll, στη Βαγδάτη του Ιράκ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί. Τον Ιούλιο του 2023, μετά τις πυρπολήσεις του Κορανίου στη Σουηδία , η ομάδα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι θα «στοχοποιούσε όλα τα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα της Σουηδίας στο Ιράκ».

Στις 19 Αυγούστου του 2024, η Ashab al-Kahf ανακοίνωσε ότι είχε αναδιοργανωθεί ως « Kataib Sarkhat al-Quds », επιβεβαιώνοντας ότι οι στόχοι της «δεν περιορίζονται στα σύνορα της Συμφωνίας Sykes-Picot, τα οποία επιβλήθηκαν από τους αποικιοκράτες στον ισλαμικό μας κόσμο». Οι αναλυτές ισχυρίζονται ότι η επανίδρυση της ομάδας ήταν «μια ένδειξη ότι η Kataib Sarkhat al-Quds προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα ​​από το Ιράκ».

