Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν θέλει να επιτεθεί στην Καλιφόρνια με drones

Snapshot Το FBI προειδοποίησε για πιθανή επίθεση με drones από το Ιράν στην Καλιφόρνια ως αντίποινα για αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το χρόνο, τη μέθοδο ή τους στόχους της φερόμενης επίθεσης με drones.

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί έχουν υποβαθμίσει τις ικανότητες του Ιράν να πραγματοποιήσει τέτοιες επιθέσεις.

Υπάρχει επίσης ανησυχία για χρήση drones από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών για επιθέσεις κατά αμερικανικών αρχών στα σύνορα ΗΠΑ

Μεξικού.

Υπάρχουν υποκλαπείσες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που μπορεί να ενεργοποιήσουν αδρανείς πυρήνες Ιράν εκτός χώρας για πιθανές επιθέσεις ως αντίποινα. Snapshot powered by AI

Tο FBI προειδοποίησε τις τελευταίες ημέρες τα αστυνομικά τμήματα στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις εκτοξεύοντας drones στη Δυτική Ακτή, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέτασε το ABC News.

«Πρόσφατα αποκτήσαμε μη επαληθευμένες πληροφορίες ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επεδίωκε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) από ένα άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», σύμφωνα με την προειδοποίηση που εκδόθηκε στα τέλος Φεβρουαρίου. «Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης».

Η προειδοποίηση ήρθε ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την συνεχιζόμενη επίθεσή της κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν ανταποδίδει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

California Governor Gavin Newsom says his administration is "aware of information" after FBI warned police Iran could retaliate with drone attacks on the West Coast.pic.twitter.com/KeGgRts3jF — NewsWire (@NewsWire_US) March 11, 2026

Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδιώξεις του Ιράν για μια αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δυτική Ακτή ήρθαν πριν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος ωστόσο των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε ότι θεωρεί πως ο πολυήμεροι βομβαρδισμοί έχουν υποβαθμίσει σοβαρά τις ικανότητες του Ιράν να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση. Εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ερωτηθείς σχετικά με την ειδοποίηση που εστάλη στην αστυνομία της Καλιφόρνια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη: «Διερευνάται. Αλλά συμβαίνουν πολλά πράγματα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα δούμε όπως έρχονται, και ο ίδιος ο πόλεμος διεξάγεται με τον καλύτερο τρόπο που έχει δει ποτέ κανείς».

Οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους τελευταίους μήνες για την αυξανόμενη χρήση drones από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών και την πιθανότητα η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και προσωπικό κοντά στα μεξικανικά σύνορα.

Πλήθος με ιρανικές σημαίες συγκεντρώνεται στην Τεχεράνη για να γιορτάσει τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του εκλιπόντος πατέρα του στις 9 Μαρτίου του 2026

«Μια μη επιβεβαιωμένη αναφορά υποδηλώνει ότι άγνωστοι ηγέτες μεξικανικών καρτέλ είχαν εγκρίνει επιθέσεις με χρήση UAS (drones) που μετέφεραν εκρηκτικά εναντίον των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου και του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού», σύμφωνα με δελτίο του Σεπτεμβρίου 2025 που εξετάστηκε από το ABC News. «Αυτός ο τύπος επίθεσης εναντίον αμερικανικού προσωπικού ή συμφερόντων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά αποτελεί παράδειγμα ενός εύλογου σεναρίου, αν και (τα καρτέλ) συνήθως αποφεύγουν ενέργειες που θα οδηγούσαν σε ανεπιθύμητη προσοχή ή αντιδράσεις από τις αμερικανικές αρχές».

BREAKING: The FBI has warned police departments in California that Iran wants to retaliate for American attacks by launching offensive drones against the West Coast, according to an alert reviewed by @ABC News.



Read more: https://t.co/LNR2dkGK8T pic.twitter.com/gMwi9Xbtyc — ABC News (@ABC) March 11, 2026

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε στο ABC News: «Το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Κυβερνήτη συνεργάζεται ενεργά με πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ασφαλείας για την προστασία των κοινοτήτων μας». Και το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες δήλωσε ότι «υπό το πρίσμα των τρεχόντων παγκόσμιων γεγονότων» διατηρεί «αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας».

«Από υπερβολική προσοχή και σε αναγνώριση των τρεχουσών θρησκευτικών εορτασμών, το Τμήμα συνέχισε τις αυξημένες περιπολίες γύρω από χώρους λατρείας, πολιτιστικά ιδρύματα και άλλες εξέχουσες τοποθεσίες σε όλη την κομητεία», ανέφερε το τμήμα σε ανακοίνωσή του. «Έχουμε επανεξετάσει προληπτικά τα σχέδια ανάπτυξής μας, έχουμε βελτιώσει τον συντονισμό με τους σταθμούς περιπολίας μας και έχουμε διασφαλίσει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι σε περίπτωση που χρειαστούν.»

Ο Τζον Κόεν, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι ανησυχεί για την πιθανότητα πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχεται τόσο από τον Ειρηνικό όσο και από το Μεξικό.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν έχει εκτεταμένη παρουσία στο Μεξικό και τη Νότια Αμερική, έχουν σχέσεις, έχουν τα drones και τώρα έχουν το κίνητρο να διεξάγουν επιθέσεις», δήλωσε ο Κόεν. «Το FBI είναι έξυπνο που εξέδωσε αυτήν την προειδοποίηση, ώστε η πολιτεία και οι τοπικές αρχές να μπορούν να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν καλύτερα σε τέτοιου είδους απειλές. Πληροφορίες σαν κι αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις αρχές επιβολής του νόμου».

Ενώ η προειδοποίηση του FBI δεν διευκρίνιζε πώς ή πότε τα πλοία που μεταφέρουν επιθετικά drones θα μπορούσαν να πλησιάσουν αρκετά κοντά στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών ανησυχούσαν εδώ και καιρό για τον εξοπλισμό που έχει τοποθετηθεί εκ των προτέρων - είτε στην ξηρά είτε σε πλοία στη θάλασσα - σε περίπτωση που το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ χτυπήσουν το Ιράν.

Το Ιράν ίσως ενεργοποιεί αδρανείς πυρήνες εκτός της χώρας

Οι ΗΠΑ εν τω μεταξύ έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και οι οποίες μπορεί να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακό έναυσμα» για «αδρανείς πόρους» εκτός της χώρας, σύμφωνα με προειδοποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που εστάλη στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η προειδοποίηση, την οποία εξέτασε το ABC News, αναφέρει «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» μιας μετάδοσης «πιθανώς ιρανικής προέλευσης» που μεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Iρανικό drone Shahed AP/Efrem Lukatsky

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαινόταν να προορίζεται για «παράνομους παραλήπτες» που κατέχουν το κλειδί κρυπτογράφησης, το είδος του μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικούς πράκτορες ή κρυφά μέσα» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «σκοπεύουν στην ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε προκαθορισμένα αδρανή στοιχεία που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης», ανέφερε η προειδοποίηση. «Ενώ το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επίγνωση της κατάστασης», ανέφερε η προειδοποίηση.

Εάν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ότι οι αδρανείς πυρήνες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα.

Διαβάστε επίσης