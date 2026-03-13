Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια - Έφυγε από το ΑΤ Πεύκης

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής (13/3) εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου κρατείτο από χθες, μετά την παράδοσή της.

Η Ελένη Ζαρούλια θα οδηγηθεί αρχικά ενώπιων του Εισαγγελέα Εφετών, αρμόδιου για την έκδοση του φυλακιστηρίου και στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα.

Σημειώνεται ότι μετά την εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει τα 5 έτη κάθειρξης που της επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου – του καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής – σε πρώτο βαθμό της είχε επιβληθεί κάθειρξη 6 ετών, όμως της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Σημειώνεται πως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Εκτός από την Ελένη Ζαρούλια, οδηγούνται στη φυλακή οι Γιώργος Δήμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Σκάλκος.

