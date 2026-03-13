Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

Μία από τις γυναίκες που εξαπατήθηκαν περιέγραψε πώς η οικογένεια απέσπασε από εκείνη και τον σύζυγό της συνολικά 43.000 ευρώ, με την υπόσχεση αγοράς λίρων αξίας 55.000 ευρώ που ποτέ δεν παρέλαβαν

  • Στη Λάρισα, σπείρα Ρομά ζούσε σε πολυτελή έπαυλη και εξαπατούσε πολίτες υποσχόμενη πώληση λίρων που δεν παρέδιδε.
  • Μία γυναίκα έχασε συνολικά 43.000 ευρώ μετά από ψευδείς υποσχέσεις αγοράς λίρων και απειλές με όπλο από τους απατεώνες.
  • Η σπείρα λειτουργούσε και ως «μεσίτες σασμών», εκμεταλλευόμενη έθιμα για να αποσπά μεγάλα ποσά από οικογένειες με συζυγικές διαφορές.
  • Γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι απατεώνες προσπάθησαν να του πουλήσουν λίρες και εξαπάτησαν φίλο του, αποσπώντας 30.000 ευρώ.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούσαν καλή συμπεριφορά και εμφάνιση για να προσεγγίζουν τα θύματά τους και να αποκτούν την εμπιστοσύνη τους.
Ολοένα και πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για την σπείρα των Ρομά στη Λάρισα, τα μέλη της οποίας ζούσαν σε πολυτελή έπαυλη, κατείχαν αρκετά ακριβά αυτοκίνητα και είχαν το εσωτερικό του σπιτιού τους διακοσμημένο με χρυσά έπιπλα, όπως καρέκλες και πολυθρόνες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Μία από τις γυναίκες που εξαπατήθηκαν περιέγραψε πώς η οικογένεια απέσπασε από εκείνη και τον σύζυγό της συνολικά 43.000 ευρώ, με την υπόσχεση αγοράς λίρων αξίας 55.000 ευρώ που ποτέ δεν παρέλαβαν. Η γυναίκα ανέφερε ότι αρχικά συμφώνησε να αγοράσει λίρες αξίας 55.000 ευρώ, ενώ της είπαν ότι υπήρχαν πακέτα συνολικής αξίας 200.000 ευρώ, τα οποία θα ξεχώριζαν σταδιακά.

Στη συνέχεια, ο απατεώνας ζήτησε κρυφά επιπλέον 45.000 ευρώ, τα οποία ο σύζυγός της του έδωσε. Αντί να επιστρέψει με τις λίρες, εξαφανίστηκε. Όταν επισκέφθηκαν το σπίτι του, τους παρουσίασε πέντε πλάκες χρυσού αξίας 143.000 ευρώ και τους πρότεινε να του δώσουν άλλα 43.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Κατά την προσπάθεια να ολοκληρώσουν τη συμφωνία, η γυναίκα ζήτησε να υπογράψουν επίσημο συμφωνητικό, αλλά ο απατεώνας επέμεινε σε συναλλαγή «χέρι με χέρι». Όταν του έδωσε το ποσό των 43.000 ευρώ, διαπίστωσε ότι στην πραγματικότητα της έδωσε κέρματα των 20 λεπτών.

«Του είπα έρχομαι στο σπίτι σου. Μου είπε 'Για το καλό σου μην το κάνεις'». Έφτασα στο σπίτι του και μου έδειξε το όπλο που είχε στην μέση του και συνέχισε. «Αφού σου είπα βρε βλαμμένη μην έρθεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν θα βγεις ζωντανή από εδώ;». Έφυγα τρέχοντας», συνέχισε το θύμα των Ρομά.

Μεσίτες «σασμών» οι απατεώνες

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε εκ νέου μια ιδιαίτερη απάτη, όπου συμμορίες Ρομά, λειτουργώντας ως «μεσίτες σασμών», αποσπούσαν χρηματικά ποσά με το πρόσχημα της «επίλυσης» γάμων και τον χωρισμό ζευγαριών.

Οι δράστες προσέγγιζαν οικογένειες, παρεμβαίνοντας σε συζυγικές διαφορές και παρουσιάζοντας εαυτούς ως διαμεσολαβητές για τη διευθέτηση (σασμό) του χωρισμού. Αντί για παραδοσιακή συμφιλίωση, οι απατεώνες οργάνωναν «τελετές διαζυγίου», απαιτώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, που έφταναν ακόμα και τις 50.000 ευρώ, ως αποζημίωση για τη λύση του γάμου.

Η όλη διαδικασία αποτελούσε μια «μαφιόζικη» μέθοδο αποσπάσεων, εκμεταλλευόμενη τα έθιμα της κοινότητας.

Προσέγγισαν και γνωστό ηθοποιό

Γνωστός ηθοποιός που μίλησε στο Live News, αποκάλυψε ότι η ίδια οικογένεια απατεώνων τον είχε προσεγγίσει για να του πουλήσουν λίρες. Ο ίδιος είπε ότι δεν είχε πέσει θύμα, αλλά εξαπατήθηκε ένας φίλος του, από τον οποίο οι κατηγορούμενοι πήραν 30.000 ευρώ.

«Δεν έπεσα θύμα εγώ. Από έναν φίλο μου φάγανε λεφτά, 30.000 ευρώ. Του είπανε φέρε τα λεφτά μπροστά και θα σου δώσω τις λίρες. Του δώσανε ραντεβού στο ΣΕΦ, επειδή έχει έξοδο διαφυγής και δεν έχει φανάρια. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο ο άλλος, κατέβηκε και ο φίλος μου. Τα αυτοκίνητα είχαν 100 μέτρα απόσταση. Συναντήθηκαν στην μέση.

Του έδωσε τα λεφτά και του είπε “περίμενε να φέρω τις λίρες”. Μπήκε στο αμάξι, πάτησε γκάζι και έγινε καπνός. Έκανε λάθος και τον εμπιστεύτηκε, όπως γίνεται στις λαθραίες συναλλαγές. Εγώ ήμουν ο ενδιάμεσος. Αυτοί προσέγγισαν εμένα και μου είπανε “πουλάμε λίρες”. Το είπα σε έναν γνωστό πάνω στην κουβέντα και μου λέει “με ενδιαφέρει”. Είχαν καλή συμπεριφορά απέναντί μου και δεν κατάλαβα ότι είναι επαγγελματίες απατεώνες. Δεν μου προσέφεραν προμήθεια, δεν ήθελα να βγάλω λεφτά. Πάνε σε όποιον θεωρούν ότι έχει λεφτά. Βάζουν έναν καλό ρούχο, ένα καλό πουκάμισο και σε προσεγγίζουν», ανέφερε γνωστός ηθοποιός αναφορικά με τη δράση των Ρομά.

