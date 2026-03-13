Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

H επιλογή να απευθυνθεί με γραπτό μήνυμα αντί εμφάνισης ενισχύει τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του
IRNA
Τέσσερις μέρες μετά την επιλογή του ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και 13 από τον θάνατο του πατέρα του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε την πρώτη γραπτή δήλωση του, εν μέσω φημών για την υγεία του.

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι η κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σοβαρή, με ορισμένες αναφορές να θέλουν να έχει τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στα πρώτα λεπτά του πολέμου σε βαθμό που δεν μπορεί να περπατήσει και, κατά συνέπεια, να μην μπορεί να εμφανιστεί στην κάμερα.

Αυτό ενισχύθηκε και από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά «κατεστραμμένος». «Νομίζω ότι μάλλον είναι (ζωντανός). Νομίζω ότι είναι κατεστραμμένος, αλλά νομίζω ότι μάλλον είναι ζωντανός σε κάποια μορφή», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο «The Brian Kilmeade Show» του Fox News.

Το μήνυμα, το οποίο περιείχε αρκετά τυπογραφικά λάθη όταν δημοσιεύθηκε από κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, περιγράφηκε στο ΤΜL από μια καλά ενημερωμένη πηγή στο Τεχεράνη ως υπαγορευμένο από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και δημοσιευμένο υπό την ευθύνη του ίδιου του Χαμενεΐ.

errors1.jpg

Το μήνυμα του Χαμενεΐ δημοσιεύθηκε με πολλά λάθη και σε ιερατική γλώσσα, υποδηλώνοντας σαφώς ότι κανείς δεν το διόρθωσε ή το επιμελήθηκε σωστά, και υποδεικνύοντας αναταραχές εντός του ισλαμικού καθεστώτος

Πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι δεν τον έχουν δει προσωπικά και αναφέρεται ότι νοσηλεύεται και κρατείται σε υπόγειο ασφαλές μέρος έξω από την Τεχεράνη.

Αυτό έρχεται καθώς το πρακτορείο ειδήσεων Fars που συνδέεται με το IRGC ανέφερε ότι ο νέος «ανώτατος ηγέτης» είχε γίνει janbaaz, ένας όρος που χρησιμοποιείται ειδικά για να δηλώσει ένα άτομο που έχει υποστεί σοβαρό σωματικό τραυματισμό, όπως απώλεια άκρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εκφωνήσει ποτέ δημόσια ομιλία.

Το μόνο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που του αποδίδεται χρονολογείται από πέρυσι.

