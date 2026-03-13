Η VLE είναι το νέο μεγάλο πολυμορφικό βαν της Mercedes
Η Mercedes διευρύνει τη γκάμα των μεγάλων της πολυμορφικών παρουσιάζοντας τη νέα VLE, που ουσιαστικά είναι η ηλεκτρική διάδοχος της γνωστής V-Class.

Το νέο μοντέλο δεν περιορίζεται στον παραδοσιακό ρόλο ενός πρακτικού πολυμορφικού οχήματος, αλλά επιχειρεί να κινηθεί πιο κοντά στη λογική πολυτέλειας που χαρακτηρίζει τα κορυφαία μοντέλα της μάρκας, συνδυάζοντας ηλεκτρική τεχνολογία, μεγάλους χώρους και προηγμένα συστήματα άνεσης.
