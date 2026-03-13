Άργος: Δραματική διάσωση κατοίκων μετά από φωτία σε πολυκατοικία

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (11/3) σε διαμέρισμα 1ου ορόφου σε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Ινάχου στο Άργος.

Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια μία μητέρα με την ανήλικη κόρη της, έπειτα από επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Η μητέρα φέρει εγκαύματα, ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το argolika.gr, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα (τρία από την Π.Υ. Άργους και ένα από την Π.Υ. Ναυπλίου) έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και για τον απεγκλωβισμό των ενοίκων από το φλεγόμενο και τα γειτονικά διαμερίσματα, ανεβαίνοντας με σκάλες στα μπαλκόνια.

Άτομα που διαμένουν στα υπόλοιπα διαμερίσματα, ανάμεσά τους και βρέφη, απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους από την πολυκατοικία, καθώς είχαν εισπνεύσει αρκετό καπνό.

Κάποιοι από τους ενοίκους ανέφεραν ότι η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και φοβήθηκαν πως δεν θα καταφέρουν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού.

Το φλεγόμενο διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Ανακριτικό Τμήμα του Άργους να έχει αναλάβει την προανάκριση.

