Όσκαρ: Πόσο αξίζει πραγματικά το χρυσό αγαλματίδιο

Η χρυσή πολυπόθητη φιγούρα, σύμβολο κύρους και αναγνώρισης στην παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος, απονέμεται κάθε χρόνο από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, αλλά η οικονομική αξία ενός Όσκαρ είναι εκπληκτικά χαμηλή.

Η Ακαδημία με ημερομηνία ορόσημο το 1950, όρισε ως τιμή το συμβολικό ποσό του ενός δολαρίου για να αποτρέψει φαινόμενα εμπορικής εκμετάλλευσης ή κερδοσκοπίας.

Αυτό σημαίνει ότι, αν και το Όσκαρ έχει ανυπολόγιστη συμβολική και πολιτιστική αξία, η αγοραία τιμή του είναι πρακτικά μηδενική.

Σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, η φυσική φιγούρα δεν παρέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής που σχετίζεται με την ταυτότητα του βραβείου, τα οποία παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ακαδημίας.

Ωστόσο πριν από το 1950 τα βραβεία δεν υπόκειντο στον ίδιο περιορισμό, γεγονός που επέτρεψε σε ορισμένα από αυτά να δημοπρατηθούν ή να πωληθούν.

Όπως στην περίπτωση του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος απέκτησε για 1,54 εκατομμύρια δολάρια το αγαλματίδιο Καλύτερης Ταινίας που αντιστοιχεί στο Gone with the Wind του 1940.

Ενδιαφέρον έχουν τα υλικά κατασκευής του, από ένα κράμα μετάλλων που περιέχει 93% κασσίτερο, 5% αντιμόνιο και 2% χαλκό, και στη συνέχεια επιμεταλλώνεται με χρυσό 24 καρατίων.

Η διαδικασία κατασκευής συνδυάζει παραδοσιακές βιομηχανικές τεχνικές με τεχνολογία ακριβείας, που σε ορισμένες περιπτώσεις προέρχεται από τη NASA, ώστε να έχει το χαρακτηριστικό χρυσό φινίρισμα και την απαραίτητη αντοχή στον χρόνο.

Κάθε φιγούρα έχει μέγεθος περίπου 34 εκατοστά και ζυγίζει περίπου 3,85 κιλά, διαστάσεις που την κάνουν πιο βαριά από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει έναν ιππότη με ένα σπαθί σε ένα πεντάκτινο ρολό φιλμ, που αντιπροσωπεύει τους πέντε αρχικούς κλάδους της Ακαδημίας: ηθοποιούς, σεναριογράφους, σκηνοθέτες, παραγωγούς και τεχνικούς.

