Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντινόπουλου στη ΝΔ - Τι είπε για την επίθεση Σαμαρά

Αποστάσεις από όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και την παράδοση της έδρας του στο κόμμα, έλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ερωτήθηκε αν υπάρχει θέμα προσέγγισης Κωνσταντινόπουλου - Νέας Δημοκρατίας και απάντησε ευθέως: «Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα»

Στη συνέχεια ερωτήθηκε για την χθεσινή επίθεση στη Βουλή από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, Δεν έχουν κάμια βάση όσα είπε. Δεν υπάρχει ζήτημα εκχώρησης δικαιωμάτων. Ήταν πάρα πολύ λάθος η θεματική που διάλεξε ο κ. Σαμαράς. Όλοι παραδέχονται ότι στα εθνικά θέματα αυτή η κυβέρνηση έχει περάσει πάνω από τον πήχη», απάντησε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε δε ότι δεν είναι καλύτερο για τη χώρα κριτική για ένα θέμα που δεν υπάρχει.

Διαβάστε επίσης