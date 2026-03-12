Σαμαράς: Δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», αλλά «ερασιτέχνες εφησυχασμένοι»

Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο ίδιος απάντησε στις πρόσφατες αιχές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για «επαγγελματίες ανησυχούντες» λέγοντας πως δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», αλλά «ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

«Αναρωτιέμαι, όταν μιλά ο πρωθυπουργούς για επαγγελματίες ανησυχούντες, ποιούς εννοεί; Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι αναφέρετε σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ», δήλωσε ο κ. Σαμαράς.

«Είναι το δόγμα του όπου φυσάει ο άνεμος», είπε σε άλλο σημείο για την πολιτική της κυβέρνησης. Επίσης υποστήριξε ότι η συμφωνία με τη Chevon ανοίγει την Κερκόπορτα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Απαντήσεις Μαρινάκη - Παπασταύρου

Ερωτώμενος σχετικά στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Είναι λυπηρό αλλά δεν ισχύει, δεν είναι ευχάριστο γιατί ο κ. Σαμαράς έχει την πορεία που έχει. Αλλά αυτό το αξιολογούν οι πολίτες. Ευτυχώς για τη χώρα η πολιτική μας έχει τα αντίθετα αποτελέσματα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε σε χθεσινές δηλώσεις του ότι «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο», τονίζοντας ότι η ίδια η σύμβαση διασφαλίζει πως ο τελικός λόγος ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια σε ζητήματα που άπτονται των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο ίδιος στη συνέχεια τάχθηκε υπέρ των εξορύξεων. Αναφερόμενος ωστόσο, ειδικά στη συμφωνία με τη Chevron αμφισβήτησε την ανάγκη της πρόβλεψης που υπάρχει αναφορικά με το Άρθρο 30. Όπως υποστήριξε με αυτό το άρθρο ανοίγει ο δρόμος για τη δυνητική απομείωση των δικαιωμάτων μας και χαρακτήρισε την κατάσταση αδιανόητη.

Για να καταλήξει την παρέμβασή του με τη φράση ότι δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι.

