Συνεργάτης Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

Συνέχεια στην κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, μιλώντας στο OPEN.

Απαντώντας στη σημερινή έμμεση αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Υπουργικό Συμβούλιο στον Αντώνη Σαμαρά, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρώην πρωθυπουργού είπε ότι διέκρινε μια αμηχανία «γιατί δεν υπάρχει καμία απάντηση επί της ουσίας των καταγγελιών».

Σημείωσε με νόημα πως καλύτερα κάποιος, και ειδικά ο πρώην πρωθυπουργός, να ανησυχεί από πριν «παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, δηλαδή να αλλάζει ριζικά τις θέσεις του, εξαρτώμενος από ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ».

Επίσης, «καλωσόρισε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον δρόμο της λογικής ως προς το θέμα της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. Επισήμανε ότι το 2021, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους υδρογονάνθρακες αγαθό του παρελθόντος, ενώ σήμερα «baby drill».

Επισήμανε δηκτικά ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν κάνει υποκλίσεις στον Ερντογάν, αναφερόμενος σε κυβερνητικά στελέχη.

Αναφερθείς στην ουσία της κριτικής του Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι η ρήτρα στη σύμβαση με τη Chevron είναι αυτό που ζητά η Τουρκία.

Ερωτηθείς σχετικά για το ενδεχόμενο κόμματος, ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς δεν κοντράρει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά καταθέτει τις απόψεις του για την πατρίδα. «Το τι θα πράξει το σταθμίζει» ανέφερε καταληκτικά.

