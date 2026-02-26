Συναγερμός στο Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανικό συγκρότημα στο Αμπαντάν
Η πόλη φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα διυλιστήρια πετρελαίου παγκοσμίως
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε βιομηχανικό συγκρότημα στη νότια πόλη Αμπαντάν του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η πόλη, η οποία φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα διυλιστήρια πετρελαίου παγκοσμίως, βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο προτού επεκταθεί σε κρίσιμες υποδομές.
Στρατηγική σημασία και κίνδυνοι
Αν και οι πρώτες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, το περιστατικό προκαλεί ανησυχία λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας και των πρόσφατων εντάσεων στην περιοχή. Το Αμπαντάν αποτελεί ζωτικό κόμβο για την ιρανική βιομηχανία πετρελαίου και χημικών, και οποιαδήποτε διακοπή στη λειτουργία των εγκαταστάσεών του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.