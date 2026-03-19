Καιρός: Πού σημειώθηκαν σήμερα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου - Πού ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα

Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα - Οι περιοχές με τις ισχυρότερες ριπές

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Στο Αιγαίο οι ριπές βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα, με μέγιστες τα 108 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου και 100 χλμ/ώρα στο Πόρτο Τήνου.
  • Οι άνεμοι ενισχύθηκαν σημαντικά στα πελάγη και τοπικά σε ηπειρωτικές περιοχές.
  • Σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.
  • Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.
  • Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 16:20 καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων με 63,2 χιλιοστά.
Εμφανείς είναι οι μεταβολές του καιρού την τρέχουσα εβδομάδα, σε σχέση με την περασμένη, με τη θερμοκρασία να κινείται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα και βροχοπτώσεις να σημειώνονται καθημερινά.

Παράλληλα ενισχυμένοι είναι οι άνεμοι στα πελάγη αλλά κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως το απόγευμα της Πέμπτης. Όπως φαίνεται οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου (108 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα).

Μεγάλα ύψη βροχών

Παράλληλα σήμερα, βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε σημαντικό μέρος της χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως στο Ιόνιο, στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων και ήταν ίσο με 63.2 χιλιοστά. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης, καθώς και οι οκτώ σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Διαβάστε επίσης

00:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, ανάγκη νίκης για τον Παναθηναϊκό

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων» και καλεί σε αποκλιμάκωση

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Κατάρρευση και αποκλεισμός στην Ανδαλουσία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαίνει» αύριο, 20 Μαρτίου και επίσημα η άνοιξη - Ο λόγος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Viral στιγμιότυπο σε γήπεδο του Ρεθύμνου: Έστειλαν τη μπάλα κατευθείαν σε σπίτι

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία έστειλε σακούλες αίματος και εκρηκτικά στη Γροιλανδία για πιθανή αμερικανική εισβολή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού σημειώθηκαν σήμερα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου - Πού ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα

23:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Καταρρέουν οι «πράσινοι» μετά το γκολ-σκάνδαλο

23:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αναζωπύρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία επιδιώκει ο Ζελένσκι - Στις ΗΠΑ ουκρανική αντιπροσωπεία

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης AI στα σχολεία της Κρήτης: 14χρονοι «έντυσαν» με γυμνά σώματα τις συμμαθήτριές τους

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο - 30' μετά μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων» και καλεί σε αποκλιμάκωση

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ