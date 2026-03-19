Καιρός: Πού σημειώθηκαν σήμερα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου - Πού ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα

Εμφανείς είναι οι μεταβολές του καιρού την τρέχουσα εβδομάδα, σε σχέση με την περασμένη, με τη θερμοκρασία να κινείται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα και βροχοπτώσεις να σημειώνονται καθημερινά.

Παράλληλα ενισχυμένοι είναι οι άνεμοι στα πελάγη αλλά κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως το απόγευμα της Πέμπτης. Όπως φαίνεται οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου (108 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα).

Μεγάλα ύψη βροχών

Παράλληλα σήμερα, βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε σημαντικό μέρος της χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως στο Ιόνιο, στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων και ήταν ίσο με 63.2 χιλιοστά. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης, καθώς και οι οκτώ σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

