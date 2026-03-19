Καιρός - Κολυδάς: «Φυσάει βοριάς από τον νοτιά», το τραγούδι και το μετεωρολογικό φαινόμενο

Ο στίχος του τραγουδιού του Παπάζογλου «Φυσάει βοριάς από τον νοτιά» βασίζεται σε μετεωρολογικό φαινόμενο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ " ΦΥΣΑΕΙ ΒΟΡΙΑΣ ΑΠ' ΤΟ ΝΟΤΙΑ" ;

Στην ποίηση οι υπερβολές επιτρέπονται· καμιά φορά μάλιστα είναι κι εκείνες που φωτίζουν καλύτερα την αλήθεια. Όμως η φράση αυτή δεν στέκει μόνο ως ποιητική εικόνα. Πατά και σε πραγματική μετεωρολογική βάση. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου φυσά βοριάς ως προς τη διεύθυνση, χωρίς όμως η αέρια μάζα να έχει έρθει ατόφια από τον σκληρό, ξηρό και παγωμένο ηπειρωτικό βορρά. Έχει προηγουμένως περάσει πάνω από θάλασσες, από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, το Αιγαίο. Έχει δηλαδή τροποποιηθεί στην πορεία της. Έτσι, φτάνει στην Ελλάδα κουβαλώντας όχι μόνο ψύχρα, αλλά και υγρασία, νέφη, αστάθεια, ακόμη και φαινόμενα.

Με αυτή την έννοια, δεν μιλάμε για τον «καθαρό» βοριά μιας αμιγώς ηπειρωτικής εισβολής, εκείνον που κατεβαίνει ξερός και κοφτερός από τα βάθη της ανατολικής Ευρώπης ή της Σιβηρίας. Μιλάμε για έναν βοριά περασμένο από θάλασσα, πιο μαλακό στις θερμοκρασιακές του εξάρσεις, αλλά συχνά πιο φορτωμένο από άποψη υγρασίας και νεφώσεων. Γι’ αυτό και στην ανατολική Ελλάδα μπορεί να επικρατεί ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, αλλά ο καιρός να μην έχει την αγριάδα ενός αυστηρά ηπειρωτικού ψυχρού επεισοδίου. Αντίθετα, να δίνει ψύχρα, μουντάδα, βροχές, χιονόνερο ή χιόνια στα ορεινά.

Έτσι, η φράση «βοριάς από τον νοτιά» μπορεί να ακούγεται ποιητική ή και αντιφατική, όμως κρύβει μέσα της μια ουσιαστική αλήθεια: ότι άλλο είναι η διεύθυνση του ανέμου και άλλο η πραγματική θερμοϋγρομετρική ιστορία της αέριας μάζας. Και μερικές φορές, ο βοριάς δεν έρχεται τόσο άγριος όσο δείχνει το όνομά του, γιατί στο ταξίδι του έχει προλάβει να μαλακώσει πάνω στο νερό.

✅Στην ποίηση οι υπερβολές επιτρέπονται· καμιά φορά μάλιστα είναι κι εκείνες που φωτίζουν καλύτερα την αλήθεια. Όμως η φράση αυτή δεν στέκει μόνο ως ποιητική εικόνα. Πατά και σε πραγματική μετεωρολογική βάση. Γιατί υπάρχουν… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 19, 2026

