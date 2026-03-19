Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

Snapshot Η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο με πτώση θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα.

Αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, με πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στα βουνά.

Η ψυχρή μεταβολή δεν είναι σιβηρική εισβολή, αλλά τυπική εποχική αλλαγή με αέριες μάζες που περνούν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο.

Θα υπάρξει αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα.

Ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστεί κατά διαστήματα και την ερχόμενη εβδομάδα.

Αλλάζει το καιρικό σκηνικό στην Ελλάδα, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και την επανεμφάνιση των βροχοπτώσεων μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή σε πιο άστατες καιρικές συνθήκες, που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, με βροχές και καταιγίδες να επικεντρώνονται κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, συνοδευόμενη από χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, φαινόμενο που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα. Η μεταβατική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από άστατο καιρό, ο οποίος θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά μοντέλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«ΚΑΛΛΙΟ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ»

Η αλλαγή του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, αλλά και επειδή επαναφέρει τις βροχές στη χώρα ύστερα από περισσότερο από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Την Παρασκευή οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι δεν πρόκειται για σιβηρική εισβολή. Η ψυχρή μεταφορά γίνεται με ανατολικό έως βορειοανατολικό ρεύμα και οι αέριες μάζες φτάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως περάσει πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας και τμήματα του Αιγαίου. Πρόκειται, επομένως, για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, χωρίς μεγάλη διάρκεια αλλά με σαφή καιρική παρουσία.

Στο σκηνικό προστίθενται και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι ως την Παρασκευή με εξασθένηση το Σαββατοκύριακο.

Όλα δείχνουν, τέλος, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας.

