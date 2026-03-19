Καιρός: Πέπλο αφρικανικής σκόνης κάλυψε για δεύτερη μέρα την Αθήνα - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Η αφρικανική σκόνη κάλυψε για δεύτερη μέρα την Αθήνα δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και μια εικόνα θολού ουρανού.

Αφρικανική σκόνη κάλυψε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Αθήνα

Αυτοκίνητα, μπαλκόνια και δρόμοι βρέθηκαν σκεπασμένα με λεπτά στρώματα σκόνης, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη σε πολλές περιοχές. Το φαινόμενο, που προέρχεται από τη μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα, έχει επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας δυσφορία, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση, καθώς αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες και οι βροχές συμβάλλουν στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, επαναφέροντας σταδιακά μια πιο καθαρή εικόνα στον ουρανό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 19 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες ενώ από το βράδυ στη δυτική Κρήτη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης τη νύχτα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα δυτικά τμήματα 7 και τοπικα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026

Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Σποραδικές καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

