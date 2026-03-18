Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές.

Στα υπόλοιπα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τη νύχτα και στα ορεινά της Κρήτης, ενώ αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 13 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα και λίγα χιόνια να πέφτουν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 12 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το βράδυ στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης τη νύχτα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τη νύχτα στα δυτικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

