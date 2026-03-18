Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πότε θα φύγει η σκόνη - Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση με την αφρικανική σκόνη και όλοι αναρωτιούνται πότε θα αλλάξει αυτή η ατμοσφαρική ασφυξία και θα αλλάξει ο καιρός. Σχετικές απαντήσεις έδωσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο Τσατραφύλλιας απαντά: Πότε φεύγει η αφρικανική σκόνη

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος ανέφερε: Πότε θα φύγει η σκόνη; Αφού έχει βοριάδες πως μεταφέρθηκε στην περιοχή μας ;

Παρόλο που κοντά στην επιφάνεια επικρατούν βοριάδες, οι οποίοι κινούνται αντίθετα και δεν ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης.

Σε υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας αναπτύσσονται νοτιάδες που μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας.

Όταν στη συνέχεια εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια της βροχής "συλλαμβάνουν" τα αιωρούμενα σωματίδια και τα οδηγούν προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της λασποβροχής και την εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Από την Πέμπτη σταδιακά θα υποχωρήσουν οι συγκεντρώσεις.

Νεότερα στοιχεία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Αξιόλογες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Τετάρτης 18/03 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ κάποιες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Στον χάρτη της εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 14:00 της Τετάρτης 18/03.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά το υπόλοιπο της Τετάρτης 18/03 βροχές αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στο Κεντρικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Την Πέμπτη 19/03 βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών.

https://www.instagram.com/reel/DWBkA-jDSkK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Την Παρασκευή 20/03 φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά Στερεάς και Πελοποννήσου, σταδιακά όμως θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Στους χάρτες των εικόνων 2 και 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένονται (α) το πρωί της Πέμπτης 19/03 και (β) τη νύχτα της Πέμπτης 19/03 προς Παρασκευή 20/03.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, όμως από το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τόσο την Πέμπτη 19/03 όσο και την Παρασκευή 20/03 θα κυμανθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

