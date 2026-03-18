Καιρός: Πώς παρά τους βοριάδες έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Η εξήγηση Κολυδά

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, αρκετοί κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής ξύπνησαν και προς έκπληξή τους είδαν τα αυτοκίνητά τους καλυμμένα από πάνω έως κάτω με ένα πέπλο σκόνης και λάσπης το οποίο φυσικά προκλήθηκε από λασποβροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που απόρησαν πως γίνεται ενώ πνέουν βοριάδες να σημειώνονται λασποβροχές αλλά και να παρατηρείται τόσο έντονη μετακίνηση αφρικανικής σκόνης. Αυτή ακριβώς την απορία επιχείρησε να απαντήσει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

«Η εξήγηση είναι ότι άλλος άνεμος μπορεί να πνέει κοντά στο έδαφος και άλλος στα μεσαία στρώματα. Η αφρικανική σκόνη συνήθως μεταφέρεται όχι στο πολύ χαμηλό στρώμα, αλλά σε ύψη περίπου 1 έως 3 χιλιομέτρων, όπου συχνά επικρατούν νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι μπροστά από βαρομετρικά χαμηλά ή αυλώνα στη Μεσόγειο. Έτσι, στην επιφάνεια της Αττικής μπορούσε να φυσά βόρειος ή βορειοανατολικός άνεμος, ενώ πιο πάνω να υπήρχε ρεύμα από Λιβύη και κεντρική Μεσόγειο που μετέφερε τη σκόνη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.

«Στη συνέχεια, μέρος αυτής της σκόνης αναμιγνύεται προς τα κάτω λόγω αναταράξεων, καθοδικών κινήσεων, τοπικής θέρμανσης και της γενικότερης κατακόρυφης ανταλλαγής μέσα στην τροπόσφαιρα. Γι’ αυτό ο κόσμος βλέπει θολούρα και οι σταθμοί καταγράφουν αυξημένα σωματίδια, παρότι στο έδαφος ο άνεμος είναι βοριάς».

Η πρόγνωση της σκόνης για τις επόμενες ημέρες:

«Με μία φράση: οι βοριάδες στην επιφάνεια δεν ακυρώνουν τη μεταφορά σκόνης, όταν στα ανώτερα χαμηλά ή μεσαία στρώματα φυσούν νότιοι άνεμοι. Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συνέβη εδώ», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο Πέμπτη, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν πιο νότια και ανατολικά. Επομένως από αύριο θα αρχίσει να μας απασχολεί το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα είναι μέσα στο Ιόνιο, αργότερα θα επηρεαστεί η δυτική ηπειρωτική χώρα, το νότιο Ιόνιο και θα κατευθυνθεί ανατολικά για να απασχολήσει τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι περισσότερες βροχές και αύριο θα εντοπίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και προς τα ανατολικά τμήματα καθώς θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλη ένταση μέσα στο Αιγαίο, καθώς θα φθάνουμε ακόμα και τα 8 μποφόρ, σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη. Θα κάνει περισσότερο κρύο και σιγά σιγά θα δούμε κάποια χιόνια προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας στα πιο ανατολικά και νότια, θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία. Θα μας μείνει το κρύο και οι βοριάδες και τα λίγα φαινόμενα, κυρίως προς τα ανατολικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Αττική θα εστιάζονται κυρίως στην ανατολική και βόρεια Αττική και κυρίως από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.

Σάββατο και Κυριακή, βελτιώνεται ο καιρός ως προς τα φαινόμενα, παραμένει το κρύο και οι βοριάδες.

Από τη νέα εβδομάδα, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, κοντά στην Τρίτη με Τετάρτη, που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει τον καιρό της 25ης Μαρτίου. Όπως όλα δείχνουν την 25η Μαρτίου ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος, με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες αλλά και βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.