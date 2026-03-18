Καιρός: Έντονη αφρικανική σκόνη και «δύο κύματα κακοκαιρίας» – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Λασποβροχή επάνω σε αυτοκίνητο στην Αθήνα. Το φαινόμενο οφείλεται στη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Έντονη είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα, φαινόμενο που συνδέεται με το «πρώτο κύμα κακοκαιρίας» που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η συγκέντρωση σκόνης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως στα νότια τμήματα. Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το σύστημα συμβάλλουν στη μεταφορά της σκόνης κοντά στην επιφάνεια, προκαλώντας και λασποβροχές.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αστάθεια θα είναι γενικευμένη.

Ακολουθεί δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως την περιοχή του βορείου Ιονίου από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το νέο αυτό σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης, ενώ θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με περιορισμένη ορατότητα στα νότια λόγω της σκόνης. Βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και θα συνοδεύονται από καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο, τα Κύθηρα και το νότιο Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 15 βαθμών.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές λασποβροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση σήμερα, ωστόσο από το απόγευμα της Πέμπτης και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ σταδιακά θα σημειώσει περαιτέρω πτώση έως την Κυριακή.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ασθενείς βροχές, με ανατολικούς ανέμους έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το ψυχρό σκηνικό στην περιοχή.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο Πέμπτη, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν πιο νότια και ανατολικά. Επομένως από αύριο θα αρχίσει να μας απασχολεί το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα είναι μέσα στο Ιόνιο, αργότερα θα επηρεαστεί η δυτική ηπειρωτική χώρα, το νότιο Ιόνιο και θα κατευθυνθεί ανατολικά για να απασχολήσει τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι περισσότερες βροχές και αύριο θα εντοπίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και προς τα ανατολικά τμήματα καθώς θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλη ένταση μέσα στο Αιγαίο, καθώς θα φθάνουμε ακόμα και τα 8 μποφόρ, σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη. Θα κάνει περισσότερο κρύο και σιγά σιγά θα δούμε κάποια χιόνια προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας στα πιο ανατολικά και νότια, θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία. Θα μας μείνει το κρύο και οι βοριάδες και τα λίγα φαινόμενα, κυρίως προς τα ανατολικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Αττική θα εστιάζονται κυρίως στην ανατολική και βόρεια Αττική και κυρίως από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.

Σάββατο και Κυριακή, βελτιώνεται ο καιρός ως προς τα φαινόμενα, παραμένει το κρύο και οι βοριάδες.

Από τη νέα εβδομάδα, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, κοντά στην Τρίτη με Τετάρτη, που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει τον καιρό της 25ης Μαρτίου. Όπως όλα δείχνουν την 25η Μαρτίου ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος, με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες αλλά και βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Διαβάστε επίσης