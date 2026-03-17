Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Καλοδεχούμενες οι βροχές και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά ακριβά τα ξύλα, το πετρέλαιο και το αέριο, αναφέρει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναλύοντας τον καιρό των επομένων ημερών.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

ECMWF: Διαβαθμισμένος δείκτης των ακραίων τιμών του υετού (πράσινο χρώμα), των ανέμων (μοβ χρώμα) και των θερμοκρασιών (γκρι - μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο - κεραμιδί για τις υψηλές) του τριημέρου 18-20/3/2026.

Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται Α-ΝΑ, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Παράλληλα, ένα άλλο βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική αναμένεται να κινηθεί Ν-ΝΔ. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), στη χώρα μας θα επικρατήσουν Α-ΒΑ άνεμοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ και οι πιο αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη (19/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκευή (20/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Το Σαββατοκύριακο (21 & 22/3), ασθενή -κατά κανόνα- φαινόμενα θα σημειωθούν βασικά στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

