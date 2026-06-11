Συνάντηση Γκίλφοϊλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Η αναφορά στον Τραμπ

Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο συναντήθηκε στην Αθήνα η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου να απονείμει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου υπογραμμίζει τους βαθείς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.

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