Έβρος: Φωτιά τώρα στα Κόμαρα – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κόμαρα Έβρου, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της εστίας.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και 1 ελικόπτερο, ενώ, υποστήριξη παρέχεται από μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.