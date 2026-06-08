Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό του Πατριαρχείου

Σε λίγες μέρες η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους Κληρικούς της Ομογένειας, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου Γ΄.

«Για πρώτη φορά, Πολιτεία και Εκκλησία εγκαθιδρύουν ένα σύστημα για την υποστήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Και θα ήθελα να προσέξετε κάτι που ακριβώς αποδεικνύει αυτό που προείπα, ότι η Ελλάδα είναι ο μόνος ανιδιοτελής υποστηρικτής των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ακριβώς η παροχή βοήθειας και υποστήριξης μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο λόγο να ανήκει στα Πατριαρχεία. Και αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αγάπη και το ανύστακτο ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίος ήταν αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά μας» σημείωσε.

Απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη, εξέφρασε τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα πρεσβυγενή πατριαρχεία.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίσκεψη του πατριάρχη ευλογία, με βαθιά πνευματική σημασία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, τονίζοντας ότι τα δικαιώματα του πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του Ελληνισμού. Ανέφερε ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του Status Quo και του καθεστώτος των Ιερών Προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιεροσολύμων και των Αγίων Τόπων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά ο κύριος και ανιδιοτελής υποστηρικτής του πατριαρχείου Ιεροσολύμων και των πρεσβυγενών πατριαρχείων, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή δεν αποτελεί ζήτημα γεωπολιτικών επιρροών αλλά θέμα πίστης, ταυτότητας και ιστορικών δεσμών. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει τη μοναδική αυτή σχέση με τα πρεσβυγενή πατριαρχεία στο ίδιο της το Σύνταγμα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η επίσκεψη του πατριάρχη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την παρατεταμένη κρίση και τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων. Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του ποιμνίου του, εργαζόμενη παράλληλα για την ειρήνη στην περιοχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε επίσης ότι υπογράφηκε, από κοινού με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μνημόνιο στρατηγικής σημασίας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που εκπροσωπήθηκε με ειδικό απεσταλμένο της κυβέρνησης στα εγκαίνια του Διεθνούς Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον Τόπο του Βαπτίσματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νομοσχέδιο για τους κληρικούς της ομογένειας, το οποίο, όπως είπε, πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά, Πολιτεία και Εκκλησία διαμορφώνουν ένα θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης των πρεσβυγενών πατριαρχείων, με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου να βασίζεται στην παροχή βοήθειας μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος, διατηρώντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα ίδια τα πατριαρχεία.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον πατριάρχη Θεόφιλο για την παρουσία του στην Αθήνα, ευχήθηκε δύναμη και φώτιση στο έργο του και επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας και του απανταχού Ελληνισμού προς το πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Σημειώνεται πως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα,, με τη συνοδεία επίσημης αντιπροσωπείας μελών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας και συνεργατών του Πατριαρχείου.

Ο Πατριάρχης έφθασε σήμερα το πρωί στην ελληνική πρωτεύουσα και έχει σειρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατία, τον πρωθυπουργό και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κατά τις επαφές αυτές αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στους Αγίους Τόπους, την προστασία των Παναγίων Προσκυνημάτων, τη στήριξη των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής, καθώς και θέματα πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και πνευματικής συνεργασίας μεταξύ του Πατριαρχείου και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαχρονικά στενών δεσμών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με την Εκκλησία της Ελλάδος και το ελληνικό κράτος και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, προς όφελος των Παναγίων Προσκυνημάτων, της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή και της κοινής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προσφώνηση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο επίσημο γεύμα προς τιμήν της Α.Θ.Μ. Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄

Μακαριώτατε,

Για την Ελλάδα και το Γένος, η επίσκεψή σας είναι μια ευλογία με βαθύτατη πνευματική σημασία. Η Αγιοταφική Αδελφότητα έχει ως πρώτο και κύριο σκοπό της ύπαρξής της την φύλαξη του Αγίου Τάφου και των Πανσέπτων Προσκυνημάτων ολόκληρης της Χριστιανοσύνης.

Τα δικαιώματα του Πατριαρχείου αποτελούν υπόθεση όλου του Ελληνισμού. Εργαζόμαστε, σε συνεννόηση μαζί σας, για την προστασία του Status Quo, του Καθεστώτος των Ιερών Προσκυνημάτων και όλων όσων καθιστούν τα Ιεροσόλυμα και τους Αγίους Τόπους πνευματικό σημείο αναφοράς για την Ανθρωπότητα.

Η πατρίδα μας υπήρξε πάντοτε ο πρώτος, ο κύριος, αλλά και το πιο σημαντικό, ο ανιδιοτελής υποστηρικτής, σύμμαχος και πρόμαχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπως και για όλα τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία. Και η Ελλάδα έχει αυτήν ακριβώς τη μοναδικότητα, γιατί δεν είναι ξένη προς τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, αλλά σάρκα εκ της σαρκός τους. Μας ενώνουν οι ακατάλυτοι δεσμοί του Γένους.

Είμαστε η μόνη χώρα που αναγνωρίζει αυτή τη μοναδική σχέση με τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία στο ίδιο της το Σύνταγμα. Διότι για εμάς είναι θέμα πίστης και ταυτότητας και όχι γεωπολιτικών συγκυριών ή επιρροής.

Η ενότητα μεταξύ των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων είναι πολύτιμη όχι μόνο για την υποστήριξη και την υπεράσπιση του δόγματος, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Και σε όλη τη Μέση Ανατολή οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτοπροσδιορίζονται ως Ελληνορθόδοξοι.

Μακαριώτατε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως πρωτόθρονη και πρωτεύθυνη Εκκλησία έχει ασφαλώς το χρέος που ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες και η Παράδοση. Αλλά και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων φέρουν από κοινού το βάρος της διαφύλαξης της ενότητας και της προστασίας των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Η Τετραρχία των Παλαιφάτων Πατριαρχείων είχε, έχει και θα έχει τη μοναδική ευθύνη για την ενότητα της Ορθοδοξίας. Μακαριώτατε, η Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός θα είναι πάντοτε δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε έργο, σε κάθε όραμά σας, ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Σας υποδεχόμαστε σήμερα, Μακαριώτατε, ενώ δυστυχώς στα Ιεροσόλυμα ηχούν και πάλι οι σειρήνες των συναγερμών, λόγω της νέας κλιμάκωσης της παρατεταμένης και πολυαίμακτης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρακαλώ δεχθείτε τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται και πάλι στο πλευρό του Πατριαρχείου και του ποιμνίου σας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για την ειρήνη στην περιοχή.

Σήμερα υπογράψαμε από κοινού με την Υπουργό Πολιτισμού, κα Μενδώνη, ένα μνημόνιο στρατηγικής σημασίας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που εκπροσωπήθηκε με Ειδικό Απεσταλμένο της Κυβέρνησης στα εγκαίνια του Διεθνούς Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον Τόπο του Βαπτίσματος. Μια ακόμη στρατηγική επιτυχία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Σε λίγες μέρες η Υπουργός Παιδείας, κα Ζαχαράκη, θα καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους Κληρικούς της Ομογένειας. Για πρώτη φορά, Πολιτεία και Εκκλησία εγκαθιδρύουν ένα σύστημα για την υποστήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Και θα ήθελα να προσέξετε κάτι που ακριβώς αποδεικνύει αυτό που προείπα, ότι η Ελλάδα είναι ο μόνος ανιδιοτελής υποστηρικτής των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ακριβώς η παροχή βοήθειας και υποστήριξης μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο λόγο να ανήκει στα Πατριαρχεία. Και αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αγάπη και το ανύστακτο ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίος ήταν αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά μας.

Μακαριώτατε, Σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή που μας επιδαψιλεύετε με την παρουσία σας, Σας εύχομαι δύναμη και φώτιση Κυρίου στο πολυεύθυνο έργο σας και Σας καλώ να ευλογήσετε την Τράπεζα.

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