Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Β' τη Δευτέρα

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Πολιτισμού και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Το Μνημόνιο αφορά την προστασία, διατήρηση και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Η συνεργασία ενισχύει τις σχέσεις της Ελλάδας με τον Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τη χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους.

Μετά την υπογραφή θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ θα έχει αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του προκαθημένου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αθήνα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραθέσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Του γεύματος θα προηγηθεί, στις 12:50 μ.μ., η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφενός, και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αφετέρου.

Το Μνημόνιο αφορά τη συνεργασία των δύο πλευρών για την προστασία, τη διατήρηση και τη συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ενισχύοντας το πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδας με έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ορθοδοξίας και της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους.